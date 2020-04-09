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71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз (фото)
71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская подарила наследника. Она родила Грачевскому сына. Радостной новостью счастливый отец поделился в сети и показал фото новорожденного.
«Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу — мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!» — написал под фото Грачевский.
Друзья и поклонники поздравляют родителей с рождением сына, оставляют в комментариях поздравления и пожелания.
«С сыном! Прекрасная новость! Поздравляю, Боречка!» — одной из первых написала певица Наталья Гулькина.
Напомним, Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились в 2016 году, через год сыграли пышную свадьбу. Это третий брак режиссера.
С первой женой Галиной они прожили 35 лет и вырастили сына Максима и дочь Ксению. Второй супругой мэтра стала Анна, которая теперь носит фамилию экс-мужа и растит его дочь Василису.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что солист группы Uma2rman Владимир Кристовский стал многодетным отцом. Его супруга родила шестого ребенка.
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