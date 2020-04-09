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Украина

Во львовской больнице почти одновременно умерли муж и жена, у которых подозревали коронавирус

16:07 9 апреля 2020 1089
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во Львове в ночь на 9 апреля в больнице скончалась супружеская пара. У женщины был подтвержден диагноз COVID-19, а мужчина скончался до того, как стали известны результаты его анализов. Всего в области подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом.

Как сообщает Укринформ, супруги были доставлены в больницу из Жолковского района. У женщины протекание болезни осложнялось онкозаболеванием, а у мужчины к моменту госпитализации пневмония перешла в тяжелую стадию.

По данным мэрии Львова, в областную инфекционную больницу с начала эпидемии обратились 563 человека, 207 госпитализированы. На 9 апреля в больнице находится 87 человек, в том числе пятеро в реанимации, один больной подключен к аппарату ИВЛ. С начала вспышки болезни трое заболевших скончались.

Напомним, с 9 апреля во Львовской области установлены блокпосты на админграницах.

Фото lvivVScoronavirus/Facebook

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