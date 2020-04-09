- 17:07 Крупные торговые сети Украины договорились о снижении цен: что и где подешевеет
- 16:51 Под Хмельницким парень застрелил отца, приняв его за вора
- 16:45 Белые медведи из Антарктиды: «Школа онлайн» снова поразила сеть нелепостью
- 16:44 Стас Михайлов таки перенес коронавирус
- 16:35 Автофиксацию нарушений ПДД могут отсрочить из-за коронавируса
- 16:34 "Кто эти люди?": у бывшего пленника боевиков возникли вопросы по предстоящему обмену
- 16:08 Въезд — только по спецпропускам: Мелитополь ушел на самоизоляцию
- 16:07 Во львовской больнице почти одновременно умерли муж и жена, у которых подозревали коронавирус
- 15:59 На Донбассе погиб боец ВСУ: первые подробности
- 15:37 В Киевской области хотят ввести "режим максимального ограничения передвижения"
- 15:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 9 апреля (обновляется)
- 15:27 Коронавирус в Украине: озвучен прогноз по снижению уровня заболеваемости
Крупные торговые сети Украины договорились о снижении цен: что и где подешевеет
Управление Антимонопольного комитета в Киевской области и крупные сети супермаркетов договорились о снижении цен на самые востребованные в период карантина товары. Торговые сети пообещали некоторые продукты продавать с нулевой наценкой.
Как сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, было договорено, что в ряде магазинов до конца карантина будет действовать нулевая наценка на следующие группы товаров:
- овощи из «борщевого набора» (свекла, капуста, картофель, морковь, лук);
- макаронные изделия, муку и крупы (включая гречку);
- сахар;
- масло;
- молоко;
- яйца.
Отказаться от торговой наценки на перечисленные продукты согласились сети Novus, Billa, Varus, «ЭКО маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт».
Что касается лимонов, считающихся полезными для иммунитета, то АМКУ договорился не о полной отмене, а о снижении наценок на цитрусовые.
Напомним, в конце марта — начале апреля резко выросли цены на ключевые продукты питания: муку и крупы, фрукты (особенно подорожали лимоны), овощи, мясо. 2 апреля в Минэкономики отчитались, что ажиотаж на гречку и лук стихает.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!