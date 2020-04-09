Деньги

Крупные торговые сети Украины договорились о снижении цен: что и где подешевеет

Управление Антимонопольного комитета в Киевской области и крупные сети супермаркетов договорились о снижении цен на самые востребованные в период карантина товары. Торговые сети пообещали некоторые продукты продавать с нулевой наценкой.

Как сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, было договорено, что в ряде магазинов до конца карантина будет действовать нулевая наценка на следующие группы товаров:

овощи из «борщевого набора» (свекла, капуста, картофель, морковь, лук);

макаронные изделия, муку и крупы (включая гречку);

сахар;

масло;

молоко;

яйца.

Отказаться от торговой наценки на перечисленные продукты согласились сети Novus, Billa, Varus, «ЭКО маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт».

Что касается лимонов, считающихся полезными для иммунитета, то АМКУ договорился не о полной отмене, а о снижении наценок на цитрусовые.

Напомним, в конце марта — начале апреля резко выросли цены на ключевые продукты питания: муку и крупы, фрукты (особенно подорожали лимоны), овощи, мясо. 2 апреля в Минэкономики отчитались, что ажиотаж на гречку и лук стихает.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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