Общество и люди

Еще 100 тысяч ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову достались 9 тысяч

Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за 850 тыс. долларов купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Напомним, 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5 000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас — еще 9 000 тест-систем из второй.

Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: «Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса».

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов, бизнесмен также перечислил 1,15 млн долларов за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств: по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплены 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек.

Напомним, 19 марта по результатам антикризисного совещания в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace местные предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на 2,4 млн долларов необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: «Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает».

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