27.12 / 27.52 29.17 / 29.85
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Еще 100 тысяч ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову достались 9 тысяч

17:23 9 апреля 2020 67
Александр Ярославский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за 850 тыс. долларов купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Напомним, 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5 000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас — еще 9 000 тест-систем из второй.

Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: «Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса».

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов, бизнесмен также перечислил 1,15 млн долларов за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств: по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплены 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек.

Напомним, 19 марта по результатам антикризисного совещания в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace местные предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на 2,4 млн долларов необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: «Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

анализ

Минздрав провел "коронавирусную" спецоперацию в Николаеве: результат удивил всех

Бочки с нефтью

Россия и Саудовская Аравия зарыли топор нефтяной войны

аптека

100 тысяч упаковок противовирусного препарата «Дарница» дополнительно направила в аптеки

филарет

Патриарх Филарет раскрыл секрет "мгновенной" победы над коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер