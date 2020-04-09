27.12 / 27.52 29.17 / 29.85
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Никакого алкоголя и платное питание: Кабмин утвердил правила для отправленных на обсервацию

17:42 9 апреля 2020 228
обсервация
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После ряда скандалов из-за помещения граждан на обсервацию Кабинет министров утвердил требования к режиму в обсервационных санаториях, отелях, медучреждениях. Установлено, что граждане находятся на обсервации бесплатно, но за питание придется заплатить или рассчитывать на продуктовые передачи от близких. Аналогично за личный счет оплачивается транспортировка из мест обсервации к месту проживания.

В местах, где содержатся лица, контактировавшие с заболевшими или возвратившиеся из-за границы, должен действовать сухой закон. Запрещается передавать постояльцам алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению.

Платное питание в местах обсервации должны обеспечить областные власти. Охрана мест обсервации поручена полиции и Национальной гвардии.

Напомним, в Украине составлена карта о нарушении гражданами карантинных правил, условий самоизоляции и обсервации. Такие случаи отмечены в Киеве и во всех крупных областных центрах.

Группа, помещенная на обсервацию в отель «Козацкий» в Киеве жаловалась на крайне дорогое питание. В итоге около 60 человек из 100 поселенных сбежали из отеля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

анализ

Минздрав провел "коронавирусную" спецоперацию в Николаеве: результат удивил всех

аптека

100 тысяч упаковок противовирусного препарата «Дарница» дополнительно направила в аптеки

филарет

Патриарх Филарет раскрыл секрет "мгновенной" победы над коронавирусом

Встреча в Омане

Ермак признался, кто оплатил скандальный визит Зеленского в Оман

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер