Украина

Никакого алкоголя и платное питание: Кабмин утвердил правила для отправленных на обсервацию

После ряда скандалов из-за помещения граждан на обсервацию Кабинет министров утвердил требования к режиму в обсервационных санаториях, отелях, медучреждениях. Установлено, что граждане находятся на обсервации бесплатно, но за питание придется заплатить или рассчитывать на продуктовые передачи от близких. Аналогично за личный счет оплачивается транспортировка из мест обсервации к месту проживания.

В местах, где содержатся лица, контактировавшие с заболевшими или возвратившиеся из-за границы, должен действовать сухой закон. Запрещается передавать постояльцам алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению.

Платное питание в местах обсервации должны обеспечить областные власти. Охрана мест обсервации поручена полиции и Национальной гвардии.

Напомним, в Украине составлена карта о нарушении гражданами карантинных правил, условий самоизоляции и обсервации. Такие случаи отмечены в Киеве и во всех крупных областных центрах.

Группа, помещенная на обсервацию в отель «Козацкий» в Киеве жаловалась на крайне дорогое питание. В итоге около 60 человек из 100 поселенных сбежали из отеля.

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