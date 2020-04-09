Минздрав провел "коронавирусную" спецоперацию в Николаеве: результат удивил всех

Украина

В Николаеве людей, болеющих пневмонией, которым ранее были поведены тесты на COVID-19, проверили на наличие коронавируса в лаборатории другой области. По результатам этих исследований коронавируса у пациентов также не обнаружили. Об этом заявил в четверг, 9 апреля, во время брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, чья машина попала в ДТП в Николаеве.

— Мы ночью провели спецоперацию: взяли в одной из больниц у больных с пневмонией образцы и доставили их не в эту вирусологическую лабораторию, а в другую, которая находится за пределами области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают, — сказал Виктор Ляшко.

Николаевская область по-прежнему — единственная в Украине, где не обнаружено ни одного зараженного коронавирусом.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в апреле в городе откроют новую лабораторию для обследований на коронавирус.

- Это новая тест-система, которая уже есть в аэропортах «Жуляны» и «Борисполь». Мы такой же аппарат будем иметь в Николаеве на базе нашей первой больницы. Таким образом, у нас появится собственная городская лаборатория, которая будет проводить тесты всем желающим за деньги. А для того, у кого есть подозрения по анамнезу, тесты проведут бесплатно", — отметил Сенкевич.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса.

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