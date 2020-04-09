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Украина

Патриарх Филарет раскрыл секрет "мгновенной" победы над коронавирусом

18:06 9 апреля 2020 295
филарет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Почетный патриарх Филарет видит способ победить пандемию коронавируса. Филарет настаивает, что нужно, во-первых, соблюдать правила карантина, а во-вторых, каяться в грехах. И тогда болезнь отступит.

«Все меры, которые принимает государство для нераспространения этой эпидемии, выполнять надо и тщательно надо выполнять, но главное: каяться в грехах. Покаемся — мгновенно Господь прекратит всякие болезни и всякие эпидемии», — считает он.

Филарет ранее называл пандемию коронавируса наказанием Божьим за однополые браки. Теперь почетный патриарх немного смягчил риторику: согрешили все, а потому и каяться придется всем.

«Все мы говорим о карантине, но мало кто говорит, почему случилась эта эпидемия? Потому что весь мир согрешил, стал не на ту дорогу. И потому Господь Милосердный и наказывает нас», — считает Филарет.

Напомним, в последнее время среди священнослужителей начали выявлять случаи коронавирусной инфекции. С 4 апреля отправлена на карантин Киево-Печерская Лавра, где подтверждены как минимум 26 заболевших. Выявлен COVID-19 у наместника Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве.

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Патриарх Филарет раскрыл секрет "мгновенной" победы над коронавирусом

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