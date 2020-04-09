Украина

В Николаеве коронавирус изгоняли мощами и молитвами с самолета (видео)

В Николаеве, в отличие от других областных центров Украины, до сих пор не выявлено ни единого случая заражения коронавирусом. Чтобы эта тенденция сохранилась и болезнь обошла город стороной, трое священников устроили молебен в воздухе.

Для акции местный аэроклуб выделил три учебно-тренировочных самолета. Священники вместе с иконами и мощами сели на пассажирские места и во время полета читали молитвы. Облетев Николаев по периметру, священнослужители провели дополнительный молебен еще и на земле.

Напомним, в Минздраве уже успели заинтересоваться николаевским чудом — отсутствием больных COVID-19. Единственная заболевшая супружеская пара лечилась в Киеве и была внесена в статистику по столице. Главный санитарный врач Украины приехал в Николаевскую область, чтобы проверить, действительно ли там проводятся тесты и соблюдаются протоколы диагностики.

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