Из "коронавирусной" больницы Полтавы массово увольняется медперсонал

Украина

Пятая городская клиническая больница № 5 в Полтаве, перепрофилированная на период пандемии коронавируса в инфекционный центр, испытывает значительные трудности с медицинским персоналом.

— На протяжении марта заявления на увольнения по собственному желанию написали 14 медицинских сестер, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе кадров лечебного учреждения. - Три из них, пенсионного возраста, объяснили это боязнью заразиться COVID-19, остальные, из числа младшего поколения, перешли в другие больницы или — в категорию безработных. Мы подали заявление в городской центр занятости о наборе недостающих кадров, однако пока никто не откликнулся.

Хотя, по неофициальной информации, настоящая причина массового увольнения медицинских сотрудников среднего звена — именно опасение за собственное здоровье, поскольку они не имеют надежных средств индивидуальной защиты.

То, что такая проблема существует, подтвердила директор департамента здравоохранения Полтавского горисполкома Виктория Лоза после жалоб медиков на то, что некоторым из них выдают одну маску на неделю, хотя необходимо четыре на день, а перчатки они покупают за собственный счет либо получают от пациентов. Департамент принял меры для исправления ситуации.

Между тем директор коммунального предприятия «5-я городская клиническая больница» Вячеслав Томенко заявил местному интернет-изданию «Полтавщина», что учреждение, благодаря помощи представителей бизнеса и волонтеров, имеет и специальные защитные костюмы, и средства индивидуальной защиты. А обещанная 300-процентная добавка к зарплате начнет начисляться при условии госпитализации первого пациента с подтвержденным коронавирусом.

На данный момент подтверждения диагноза в пятой горбольнице ожидает 58-летняя женщина. Всего на утро 9 апреля на Полтавщине были зарегистрированы 10 подозрений на COVID-19.

Напомним, на днях в Полтаве начали печатать на ЗD-принтере многоразовые защитные маски, которых так не хватает медикам по всей Украине.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Закарпатской области очень сложная ситуация с обеспечением медиков защитными средствами. В частности, не хватает медицинских масок, а специальных халатов вообще не выдают.

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