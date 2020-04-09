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Кабмин рассматривает вариант введения комендантского часа в трех областях
В трех регионах Украины готовятся ввести комендантский час в выходные дни. В первую очередь, строгие меры коснутся Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области.
О новом усилении карантина рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, ссылаясь на совещание у премьер-министра. Официально решение может быть оформлено 10 апреля после совещания у президента.
Кроме того, Марцинкив рассказал и других мерах, обсуждаемых на уровне правительства. Так, упоминалось, что всеукраинский карантин будет продлен до начала мая. Точная дата не называлась.
Напомним, руководство Киевской области объявило, что 11−12 апреля в регионе будут введены особые меры — режим максимального ограничения передвижения. Жители должны оставаться дома.
Предложения продлить карантин после 24 апреля звучали и раньше, но окончательное решение обещали принять после оценки ситуации с заболеваемостью по Украине.
Фото lv.npu.gov.ua
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