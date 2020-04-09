Власти опровергли достоверность списков с адресами "коронавирусных" домов Киева

Общество и люди

Слитые в сеть адреса в Киеве, по которым якобы проживают больные COVID-19, власти столицы назвали фейком и дезинформацией. В Киевской горгосадминистрации заверили, что уже обратились к правоохранителям по поводу «вброса».

«Информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения», — заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В Киевской горгосадминистрации подтвердили, что в городе действительно составляется база данных о заболевших и о группах риска по коронавирусной инфекции, куда входят 40 тысяч человек. Однако мониторинговый центр контролирует свою базу и не допускает, чтобы данные просочились в открытый доступ.

Напомним, в Киеве подтверждены 300 случаев заражения коронавирусом. Пятеро пациентов уже умерли. 8 апреля в СМИ были опубликованы адреса домов, где якобы проживают жильцы с коронавирусом, и это вызвало большой резонанс. Источник происхождения данных не указывался. У пользователей соцсетей возникли подозрения, что в список попали дома в Киеве, где коммунальщики проводили дезинфекцию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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