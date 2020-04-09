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Украина

В Запорожской области зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

22:50 9 апреля 2020 66
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Мелитополе Запорожской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. В городской инфекционной больнице умер больной с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Городские власти подтвердили, что мужчине было 60 лет. Жителя Мелитополя после подтверждения тяжести состояния поместили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.

Народный депутат Сергей Минько уточнил, что от коронавируса умер известный в городе бизнесмен Сергей Пилипенко. Ни современная медтехника, ни специалисты из Запорожья не смогли помочь — болезнь оказалась сильнее.

Напомним, в Запорожской области зафиксировано 47 заболевших коронавирусом. 22 заболевших — жители Мелитополя, в том числе 17 взрослых и 5 детей. С 8 апреля город объявил о самоизоляции, на въезде были установлены контрольно-пропускные пункты.

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