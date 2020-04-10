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Изнасилование в грубой форме: сеть бурно обсуждает нефтяную сделку Путина с Саудовской Аравией

8:34 10 апреля 2020 1139
путин и король саудовской аравии
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Переговоры между Россией и Саудовской Аравией, на которых россиянам пришлось соглашаться на сокращение добычи нефти, наблюдатели грубо окрестили «изнасилованием». Несмотря на то, что Россия пытается рапортовать об успехах переговорщиков, итог сделки для РФ совсем не радушный: Саудовская Аравия намекает на необходимость новых уступок.

«Мы присутствуем при изнасиловании национального лидера РФ в особо циничной форме», — комментируют переговоры пользователи соцсетей.

О какой-то способности России противостоять международному давлению говорить не приходится.

В соцсетях считают, что Путин сам себя загнал в ловушку.

Но комментаторы не сомневаются, что российская машина пропаганды припасла что-то и на такой случай.

Напомним, аналитик Слава Рабинович в интервью «ФАКТАМ» назвал развалившуюся нефтяную сделку России с ОПЕК «черным лебедем» для Путина. Провал переговоров Рабинович поставил в заслугу «непрофессиональному, глупому и наглому» поведению путинской администрации.

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