27.11 / 27.53 29.29 / 30.01
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Все решил звонок сверху: турнир UFC 249 все-таки отменен из-за коронавируса (видео)

9:05 10 апреля 2020 77
Хабиб Нурмагомедов Дэйна Уайт Тони Фергюсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Многострадальный турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, сначала планировалось, что главным боем станет станет поединок американца Тони Фергюсона с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира (бой отменен пятый раз!). Позже стало известно, что Хабиба в бою заменит Джастин Гэтжи. На кону встречи должен был стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Его обладатель, вероятнее всего, мог бы встретиться осенью с Нурмагомедовым. Был даже представлен официальный проморолик боя Фергюсон — Гэтжи.

Накануне было официально объявлено, что бои состоятся в городе Лемур в американской Калифорнии на арене отеля Tachi Palace Casino Resort (хотя в качестве места проведения UFC 249 фигурировали и некий частный остров, и одна из индейских резерваций на западном побережье США). В частности, должны были подраться Роуз Намаюнас и Джессика Андраде из Бразилии, однако американка с литовскими корнями снялась с турнира после смерти двух членов ее семьи из-за коронавируса.

«Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня в ESPN и попросили меня не проводить это мероприятие в субботу. У нас удивительные отношения с ESPN. Поэтому, когда они звонят и просят меня не делать, очевидно, я буду уважать это и не делать.

Это была битва с самого первого дня. Мы боролись без перерыва днями и ночами из-за этой пандемии, чтобы провести это мероприятие 18 апреля.

Все бойцы, с которыми у меня есть контракт, я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности, проводили время со своими семьями и наслаждались этим временем. Не беспокойтесь о финансовой части, вы получите драки по контракту. Я позабочусь о как можно большем количестве людей и сделаю все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Фанатам обещаю, что UFC будет первым спортом, который вернется на телевидение. Мы вернемся очень скоро", — сказал президент UFC Дэйна Уайт (на фото — с Хабибом и Фергюсоном) в интервью журналисту ESPN Бретту Окамоту.

«Всевышний говорит: о те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram после отмены UFC 249.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиба Нурмагомедова уличили во лжи.

Фото Twitter ESPN

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

путин и король саудовской аравии

Изнасилование в грубой форме: сеть бурно обсуждает нефтяную сделку Путина с Саудовской Аравией

погибшая горловчанка

В Горловке вследствие обстрела погибла девушка: в сети заподозрили провокацию боевиков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер