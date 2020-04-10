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Все решил звонок сверху: турнир UFC 249 все-таки отменен из-за коронавируса (видео)
Многострадальный турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, сначала планировалось, что главным боем станет станет поединок американца Тони Фергюсона с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира (бой отменен пятый раз!). Позже стало известно, что Хабиба в бою заменит Джастин Гэтжи. На кону встречи должен был стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе. Его обладатель, вероятнее всего, мог бы встретиться осенью с Нурмагомедовым. Был даже представлен официальный проморолик боя Фергюсон — Гэтжи.
April 9, 2020
Накануне было официально объявлено, что бои состоятся в городе Лемур в американской Калифорнии на арене отеля Tachi Palace Casino Resort (хотя в качестве места проведения UFC 249 фигурировали и некий частный остров, и одна из индейских резерваций на западном побережье США). В частности, должны были подраться Роуз Намаюнас и Джессика Андраде из Бразилии, однако американка с литовскими корнями снялась с турнира после смерти двух членов ее семьи из-за коронавируса.
«Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня в ESPN и попросили меня не проводить это мероприятие в субботу. У нас удивительные отношения с ESPN. Поэтому, когда они звонят и просят меня не делать, очевидно, я буду уважать это и не делать.
Это была битва с самого первого дня. Мы боролись без перерыва днями и ночами из-за этой пандемии, чтобы провести это мероприятие 18 апреля.
Все бойцы, с которыми у меня есть контракт, я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности, проводили время со своими семьями и наслаждались этим временем. Не беспокойтесь о финансовой части, вы получите драки по контракту. Я позабочусь о как можно большем количестве людей и сделаю все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Фанатам обещаю, что UFC будет первым спортом, который вернется на телевидение. Мы вернемся очень скоро", — сказал президент UFC Дэйна Уайт (на фото — с Хабибом и Фергюсоном) в интервью журналисту ESPN Бретту Окамоту.
«Всевышний говорит: о те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram после отмены UFC 249.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиба Нурмагомедова уличили во лжи.
Фото Twitter ESPN
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