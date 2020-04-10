Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)

Мир

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает неуклонно расти каждый день. Вместе с тем, уже очевидно, что несколько стран прошли пик пандемии, а Китай и Южная Корея справились с ней. В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 10 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:05 во всем мире выявлено 1 миллион 605 тысяч 793 случая заражения коронавирусом. Скончались 95 тысяч 766 инфицированных. Выздоровели 357 тысяч пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 10 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 153 тысячи 24 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 49 тысяч 137 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 10 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 2 203 инфицированных COVID-19. За сутки — 311 новых случаев. Скончались 69 больных. Выздоровел 61 пациент. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 11 тысяч 917 человек.

09:18

После получения новых данных о числе выявленных случаев заражения COVID-19 стало ясно, что Украина, к сожалению, поднялась еще на несколько позиций выше в списке стран, где есть коронавирусная инфекция, и заняла 48-е место.

Если сравнивать статистику по всем бывшим советским республикам, то список выглядит так:

Россия — 11 тысяч 917 зараженных, 94 скончались

Украина — 2 203 зараженных, 69 скончались

Беларусь — 1 486 зараженных, 16 скончались

Молдова — 1 289 зараженных, 29 скончались

Эстония — 1 207 зараженных, 24 скончались

Литва — 999 зараженных, 17 скончались

Армения — 937 зараженных, 11 скончались

Азербайджан — 926 зараженных, 9 скончались

Казахстан — 802 зараженных, 9 скончались

Узбекистан — 624 зараженных, 3 скончались

Латвия — 612 зараженных, 3 скончались

Киргизия — 298 зараженных, 5 скончались

Грузия — 230 зараженных, 3 скончались

Таджикистан и Туркмения по-прежнему заявляют о том, что у них инфицированных COVID-19 не выявлено.

09:14

В Российской Федерации за последние сутки выявлено 1 786 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордный рост числа инфицированных за один день. Умерли еще 18 человек. Общее количество случаев с летальным исходом — 94. Россия вошла в группу стран, где количество случаев заражения коронавирусом превышает 10 тысяч. Теперь этот список включает в себя 18 государств.

Первое место занимают США — 468 тысяч 895 инфицированных. Далее следуют Испания (153 тысячи 222), Италия (143 тысячи 626), Германия (118 тысяч 235), Франция (117 тысяч 749), Китай (81 тысяча 907), Иран (66 тысяч 220), Великобритания (65 тысяч 77), Турция (42 тысячи 282), Бельгия (24 тысячи 983), Швейцария (24 тысячи 51), Нидерланды (21 тысяча 762), Канада (20 тысяч 765), Бразилия (18 тысяч 176), Португалия (13 тысяч 956), Австрия (13 тысяч 306), Россия (11 тысяч 917), Южная Корея (10 тысяч 450).

Скорее всего, 10 апреля в эту группу войдет еще и Израиль, где до обновления данных число зараженных составляет 9 968 человек.

В обзоре за 9 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что Москве приступили к лечению пациентов с COVID-19 с помощью переливания плазмы, взятой у доноров, которые победили коронавирус. Кроме того, в материале дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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