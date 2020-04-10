Курс доллара опять пошел вверх: в чем причина

Деньги

Если первую половину нынешней недели курсы доллара и евро падали, то к ее концу вновь пошли вверх. Со среды, 8 апреля, курс американской валюты вырос на 16 копеек, а европейской — на 7 копеек. Хотя по сравнению с показателями пошлой недели гривня таки укрепилась. Так, 10 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,26 грн за доллар и 29,64 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты к концу рабочей недели также выросла — на 30−60 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,12 грн, купить — по 27,53 грн; евро — сдать по 29,29 грн, купить — по 30,02 грн.

«На минувшей неделе доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,6−1,8%, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 27,75 грн до 27,26 грн (-1,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании „Укрдилинг“, за это же время снизились с 27,42−27,48 грн до 27,25−27,28 грн (-0,6% - -0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,37−27,87 грн до 27,13−27,53 грн (-0,9% - -1,2%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,8% до 1,5% за счет более быстрого снижения курса продажи.



После роста курса доллара в среду американская валюта в четверг продолжила свое снижение на межбанке, но так и не опустилась ниже значений вторника. Факторы укрепления гривни, который действовали в последнее время, такие как шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров, постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.



Тем не менее на ближайшую неделю мы все же ожидаем снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках — около 26,9−27,2 грн», — прогнозирует Иосуб.

Хотя, по мнению других экспертов, угроза девальвации гривни остается.

«Курс гривни вырос, и в пятницу, 10 апреля, находится на уровне 27,19 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Национального банка Украины о том, что банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Ранее регулятор заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривни на фоне пандемии и нестабильности на мировых финансовых и валютных рынках.

Тем не менее рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность, а также будут формироваться погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или другие крупные выплаты.

Вероятно, в ближайшее время гривна будет торговаться в диапазоне 27,0−27,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что правление Национального банка Украины во главе с председателем НБУ Яковом Смолием провело онлайн-конференцию с членами Союза украинских предпринимателей, на которой обсуждались проблемы и перспективы отечественного финансово рынка.

Руководители Нацбанка сообщили, что в последнее время украинская экономика испытывает негативное влияние от распространения коронавируса. Впрочем, она значительно лучше подготовлена к кризисным явлениям, чем в 2008-м или 2014 годах, что подтверждается достаточным объемом международных резервов, а также гибким курсообразованием, которое устраняет риск накопления дисбалансов.

Однако запас прочности у украинской экономики хоть и достаточный, но не бесконечный. В НБУ считают, что для безболезненного выхода из сложившейся ситуации без каких-либо ограничений, без оттоков денежных средств из банков, без девальвации гривни, Украине нужна опора в виде сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас Украина постепенно продвигается к заключению новой программы расширенного финансирования с МВФ. Осталось принять «банковский закон» во втором чтении и изменения в госбюджет на 2020 год. Средства, полученные от МВФ и других международных партнеров, одновременно пополнят международные резервы и дадут возможность профинансировать дефицит госбюджета. Соответственно, Украина сможет обеспечить бюджетные расходы, в первую очередь на медицину, а также поддержать бизнес и граждан, оказавшихся в затруднении из-за потери рабочих мест или временной безработицы.

При этом Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с ОВГЗ на первичном или вторичном рынках, так как это будет способствовать раскручиванию девальвационно-инфляционной спирали, как это было в 90-е годы пошлого века. Однако НБУ будет использовать свои монетарные инструменты для сохранения ценовой и финансовой стабильности, а также с целью содействия экономическому росту.

Что же касается ситуации на валютном рынке, то, по мнению руководства НБУ, ажиотажный спрос на валюту уже исчерпался, а ее предложение в последние дни превышало спрос. Объемы чистой продажи валюты гражданами вернулись на доажиотажный уровень. Граждане и бизнес в определенной степени «перекупили» валюты и сейчас на рынке происходит обратный тренд.

Экономические факторы также не создают давления на гривню. Так, мировые цены на отдельные товары украинского экспорта снизились, впрочем, экономика выиграла от удешевления энергоносителей — нефти и газа. Заключение программы МВФ также будет хорошим сигналом, как для валютного рынка, так и экономики в целом, считают в Нацбанке.

Стоит напомнить, что, по словам директора Государственного центра занятости Ольги Макогон, из-за введения карантина в Украине без работы остались, по разным оценкам, от 500 до 700 тысяч человек. По состоянию на 8 апреля, количество граждан, которые зарегистрировались в системе занятости, по всей стране составляет 365 тысяч, что на 13% больше, чем годом ранее.



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