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В Черновицкой области закроют даже заправки и продуктовые магазины
В Черновицкой области, где растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, а также летальных исходов, в выходные дни, 11−12 апреля, вводят особый режим.
«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, снова в области вводится особый режим. Мы просим вас оставаться дома. В отличие от предыдущих выходных, не будут работать никакие магазины, в том числе и продуктовые. А автозаправочные станции будут открыты исключительно для служб спасения, полиции и медицинских служб», — заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и добавил, что такие меры вводятся для того, чтобы у людей не было искушения в выходные дни выйти из дому.
По его словам, всем западным регионам страны рекомендуют в ближайшие выходные ввести дополнительные ограничительные меры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделей ранее в Черновицкой области уже вводили особый режим, который привел к образованию огромных очередей у продуктовых магазинов.
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