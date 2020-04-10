Украина

В Черновицкой области закроют даже заправки и продуктовые магазины

В Черновицкой области, где растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, а также летальных исходов, в выходные дни, 11−12 апреля, вводят особый режим.

«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, снова в области вводится особый режим. Мы просим вас оставаться дома. В отличие от предыдущих выходных, не будут работать никакие магазины, в том числе и продуктовые. А автозаправочные станции будут открыты исключительно для служб спасения, полиции и медицинских служб», — заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и добавил, что такие меры вводятся для того, чтобы у людей не было искушения в выходные дни выйти из дому.

По его словам, всем западным регионам страны рекомендуют в ближайшие выходные ввести дополнительные ограничительные меры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделей ранее в Черновицкой области уже вводили особый режим, который привел к образованию огромных очередей у продуктовых магазинов.

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