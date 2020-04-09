Карантин усилят: власти вводят в Черновицкой области особый режим

Украина

В Черновицкой области, где по состоянию на утро 9 апреля было зафиксировано 303 случая коронавируса, на выходных будет введен особый режим, который продлится до утра понедельника.

Об этом заявил в своем видеообращении глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома», — сказал он.

По словам главы области, ни один магазин (включая продуктовые) не будет работать, бензин на АЗС будут продавать только госслужбам, а людям категорически не рекомендуется выходить из дома.

Такие действия властей продиктованы тем, что в Черновицкой области за последние сутки были подтверждены 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество инфицированных в области выросло до 379 случаев.

Особую тревогу вызывает тот факт, что трое инфицированных жителей Буковины умерли.

«За прошедшие сутки у нас умерли три человека, они слишком поздно обратились за медицинской помощью. Несколько часов назад умерла одна из черновчанок. Все они лечились в Черновицкой городской больнице № 1», — заявил Осачук.

Напомним, особое положения объявлялось в Черновицкой области и на прошлых выходных. Тогда в первой половине дня в субботу горожане штурмовали продуктовые магазины, перед которыми выстраивались огромные очереди.

Также напомним, что в трех регионах Украины готовятся ввести комендантский час в выходные дни. В первую очередь, строгие меры коснутся Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области. Официально решение может быть оформлено 10 апреля после совещания у президента, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, ссылаясь на совещание у премьер-министра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро четверга, 9 апреля, по всей Украине количество больных составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за предыдущие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 — по 8 апреля. Кроме того, в 45 случаях пациенты выздоровели.

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