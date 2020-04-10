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Криштиану Роналду от скуки сменил свой семиэтажный дом на арендованную «хибару» с видом на океан (фото)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, больше месяца назад прибывший на родную Мадейру после инсульта у матери, от скуки перебрался из своего семиэтажного особняка в Фуншале в арендованную «лачугу» недалеко от рыбацкой деревни Каникал. До начала 1980-х годов там был центр китобойного промысла, имевший музей китов (кстати, размер острова в Атлантическом океане — 57 на 22 км).
За виллу, в которую он переехал с невестой и четырьмя детьми, 35-летний футболист платит 4 000 евро в неделю, сообщает The Sun.
В арендуемом жилище Криштиану Роналду есть пять спален, игровая комната с бильярдным столом, огромный бассейн в ландшафтном саду с пальмами и барбекю на открытом воздухе. Из дома открывается потрясающий вид на Атлантический океан, кроме того, есть прямой выход к пляжу (обычно на Мадейре температура воздуха зимой — около 18 градусов тепла, летом — около 28).
Кстати, несмотря на карантин, Криштиану Роналду, которого постригла невеста, продолжает поддерживать себя в форме и в один из дней провел тренировку на стадионе местного клуба «Насьонал».
По сообщениям из Италии, «Ювентус» хочет, чтобы легионеры команды вернулись в Турин 13 апреля и начали 14-дневный карантин, прежде чем возобновятся тренировки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду понравилось, как украинская спортсменка Юлия Левченко выполнила его челлендж.
Фото Airbnb, Instagram
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