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Когда облагораживать сад и не совершать покупки онлайн: лунный календарь на неделю
О том, что, согласно фазам Луны, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 13 по 19 апреля 2020 года, когда лучше переходить на новую должность, заниматься спортом, стричься или ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на апрель-2020, дав на каждый день советы по питанию.
13 апреля
Символ дня: орел, парящий в вышине
Характеристика: день с ярко выраженной позитивной энергетикой. Проблемы, с которыми вы устали бороться, решатся как будто бы сами собой.
Бизнес и финансы: день благоприятен для перехода на новую должность или новую работу. Возможны также неожиданные денежные выплаты.
Личная жизнь: хорошее время для свиданий и встреч с друзьями. В режиме онлайн это будет даже интереснее.
Здоровье: особого внимания потребуют позвоночник и глаза — нельзя допускать перенапряжения ни того, ни другого. Не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером.
Уход за внешностью: изменения во внешнем виде лучше отложить на другой день.
Спорт: рекомендуется заняться йогой.
Дом, сад, огород: замечательный день для облагораживания сада, если вы проводите карантин на даче, и любой работы по дому.
14 апреля
Символ дня: колесница
Характеристика: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.
Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры — удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.
Личная жизнь: появление в вашей жизни человека из прошлого даст вам второй шанс на отношения с ним.
Здоровье: необходимо исключить из меню жирные продукты, лекарства и алкоголь.
Уход за внешностью: показан массаж, контрастный душ и баня. Можно менять имидж.
Спорт: можно делать упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.
15 апреля
Символ дня: священная книга
Характеристика: приветствуется проявление щедрости по отношению к окружающим людям, когда можно — и нужно — делиться тем, что у вас в избытке. Добрые дела обязательно вернутся сторицей.
Бизнес и финансы: договориться с партнерами не удастся, поэтому деловые переговоры назначать не стоит.
Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей. Правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может стать долговременной и изматывающей, поэтому, почувствовав первые симптомы, важно немедленно обратиться к врачу.
Уход за внешностью: неоднозначный день для стрижки — она может принести как материальный достаток, так и лишние килограммы.
Спорт: не стоит поднимать тяжести.
Дом, сад, огород: растениям рекомендуется умеренный полив. Домашними делами рекомендуется заниматься без особого энтузиазма.
16 апреля
Символ дня: Макара — полурыба-полукрокодил
Характеристика: день повышенной агрессивности, когда главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие.
Бизнес и финансы: время не подходит для новых начинаний — лучше довести до ума старые, отложенные на потом дела.
Личная жизнь: неосторожные — злые — слова могут навредить отношениям с близкими людьми.
Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной как появления новых заболеваний, так и обострения старых.
Уход за внешностью: противопоказаны любые манипуляции с волосами.
Спорт: физическими упражнениями рекомендуется заниматься на свежем воздухе — во дворе дачи, если вы проводите карантин там, или хотя в комнате с открытым окном.
Дом, сад, огород: растениям рекомендуется умеренный полив. Хорошее время для уборки в доме.
17 апреля
Символ дня: Гефест
Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век. Особенно успешными будут те, чья профессия связана с творчеством.
Бизнес и финансы: удачными окажутся любые финансовые дела и проекты.
Личная жизнь: в отношении близких людей нельзя допускать рискованные шутки — они могут показаться им обидными.
Здоровье: в случае любого недомогания необходимо обратиться за рекомендациями к врачу — самолечение противопоказано.
Уход за внешностью: стрижку лучше перенести на другой день — она может негативно сказаться как на внешности, так и на здоровье.
Спорт: лучше всего заниматься йогой и пилатесом.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.
18 апреля
Символ дня: морская раковина
Характеристика: хороший день для того, чтобы заняться любимым делом, которое, возможно, со временем станет бюджетообразующим.
Бизнес и финансы: день больше подходит для продажи, чем для покупок.
Личная жизнь: если свидание покажется скучным, помните, дело не в любимом человеке, а в положении звезд и Луны.
Здоровье: особого внимания потребуют уши — нельзя допускать их переохлаждения.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад. огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — велик риск повреждения корневой системы. Домашними делами нужно заниматься без особого энтузиазма.
19 апреля
Символ дня: лягушка-путешественница
Характеристика: нельзя хвастаться, проявлять высокомерие по отношению к окружающим, ссориться и спорить.
Бизнес и финансы: не стоит ничего покупать онлайн — все приобретения окажутся невостребованными или со скрытым браком.
Личная жизнь: из-за вероятности ссор и конфликтов общение с близкими и любимыми людьми необходимо свести к минимуму.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: ухаживать за волосами можно при помощи подручных, домашних средств.
Спорт: велика вероятность травм, поэтому лучше отказаться от занятий физкультурой и спортом.
Дом, сад, огород: несмотря на то, что день благоприятен для любых домашних дел, из-за праздника Пасхи рекомендуется от них отказаться.
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