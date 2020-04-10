Волонтеры создали сервис, где можно помочь врачам любой "коронавирусной" больницы Украины

Украина

В Украине появилась карта готовности больниц к пандемии коронавируса. Волонтеры и международные организации составили онлайн-платформу с указанием обеспеченных, малообеспеченных и критически уязвимых медучреждений. Во многих больницах есть острая потребность в элементарных вещах: масках, медицинских перчатках, спецкостюмах для врачей.

Карта находится на странице razomukraine.com. Анализ показал, что наиболее печальная ситуация наблюдается в западных областях Украины — как раз там, где и регистрируется наибольшее число зараженных. Но в целом нуждающиеся в помощи больницы есть во всех регионах, в том числе и в спальных районах Киева.

Интерактивная карта предназначена для тех, кто хочет помочь врачам. «Наглядно на карте по всем опорным больницам все актуализированные потребности: можете завезти сами, можете задонейтить — приобретут, завезут и отчитаются», — рассказал волонтер Роман Синицын.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтавской области медперсонал жалуется на нехватку в больницах средств индивидуальной защиты. В Ужгороде врачи говорят, что еще даже не видели специальных защитных халатов, хотя те критически необходимы для работы.

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