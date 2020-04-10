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Украинка рассказала, сколько получают врачи и медсестры в охваченной коронавирусом Испании
Украинские врачи очень ценятся в Испании, и высококвалифицированный врач может зарабатывать до 8 тысяч евро. Об этом рассказала украинка Людмила Князева, более 20 лет работающая врачом в Испании.
Медики Испании сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, поскольку страна вышла на второе место в мире по числу зараженных. Но за риск врачи могут рассчитывать на вознаграждение. По словам украинки, врач скорой и неотложной помощи в среднем получает три — три с половиной тысячи евро. «У врачей, которые проработали дольше, зарплата до 4−4,5 тыс. евро», — приводит данные Князевой издание «ГОРДОН».
Такой же уровень зарплат наблюдается и среди квалифицированных медсестер. «С аттестацией, хорошим контрактом 3−3,5 тыс. евро получают», — уточнила Князева.
Что касается узкопрофильных высококвалифицированных специалистов, то их зарплаты могут быть выше в два-три раза от приведенных. Так, зарплата высококлассного хирурга составляет 6−8 тыс. евро.
В Украине в условиях пандемии также задумались о повышении зарплат врачей. Пока есть обещание президента и приказ Минздрава о пересмотре выплат с 1 апреля.
Фото LyugmylaVrach/Facebook
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