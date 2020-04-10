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Происшествия

Может рвануть: под Одессой начался пожар возле заправки (фото)

14:22 10 апреля 2020 40
пожар возле АЗС под Одессой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 10 апреля, под Одессой, на так называемой Ильичевской дороге (трасса, которая связывает областной центр с городом Черноморском), произошло возгорание. Как сообщают пользователи соцсетей, загорелся вагон по адресу Ильичевская дорога, 1. Рядом находится автозаправочная станция Sun oil.

Судя по фото, возгорание достаточно серьезное. С учетом возможности распространения пламени на расположенный по соседству взрывоопасный объект.

В региональном главке ГСЧС пока официально ничего не комментируют.

Напомним, на днях в Одессе снова произошло возгорание в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре пожар унес жизни 16 человек.

А под Одессой в начале апреля тушили масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Полиция начала расследование по факту поджога.

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