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Может рвануть: под Одессой начался пожар возле заправки (фото)
В пятницу, 10 апреля, под Одессой, на так называемой Ильичевской дороге (трасса, которая связывает областной центр с городом Черноморском), произошло возгорание. Как сообщают пользователи соцсетей, загорелся вагон по адресу Ильичевская дорога, 1. Рядом находится автозаправочная станция Sun oil.
Судя по фото, возгорание достаточно серьезное. С учетом возможности распространения пламени на расположенный по соседству взрывоопасный объект.
В региональном главке ГСЧС пока официально ничего не комментируют.
Напомним, на днях в Одессе снова произошло возгорание в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре пожар унес жизни 16 человек.
А под Одессой в начале апреля тушили масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Полиция начала расследование по факту поджога.
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