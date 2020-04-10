Мир

Апрель в нынешнем году является важным месяцем для последователей трех мировых религий. Иудеи празднуют с 8 по 16 апреля Песах. У католиков и протестантов идет Пасхальная неделя, которая завершится Пасхой 12 апреля. У православных Пасха 19 апреля. У мусульман 23 и 24 апреля начнется Рамадан. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в вековые традиции миллиардов людей по всему миру.

Первыми почувствовали это на себе жители Израиля. Правительство страны ввело строжайший карантин. «Эта неделя — судьбоносная! Она судьбоносная, потому что в непрестанной борьбе с коронавирусом эти дни определят направление. Продвижение или отступление, а для многих — жизнь или смерть», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он напомнил о том, что в начале марта праздник Пурим привел к резкой вспышке коронавируса в стране. А все потому, что верующие не желали отказываться от традиций, массово посещали синагоги и ходили в гости друг к другу. «Песах не станет Пуримом!» — подчеркнул Нетаньяху.

В результате власти ввели дополнительные ограничения. С 7 по 12 апреля в Израиле вообще не работает общественный транспорт. Прекращено авиасообщение с иностранными государствами. Только в исключительных случаях министр транспорта может дать разрешение на тот или иной рейс.

С вечера 8 апреля до следующего утра было запрещено вообще выходить из дома на улицу. Был введен комендантский час.

Впервые в истории страны израильтяне отмечали Песах в таких жестких условиях. Никаких гостей — за праздничным столом только люди, постоянно проживающие под одной крышей.

В 20:30 8 апреля тысячи людей в разных городах приняли участие в масштабном флешмобе. Израильтяне вышли на балконы, чтобы спеть главную песню пасхального вечера «Ма ништана».

Также в этот вечер, по данным компании мобильной связи Pelephone, резко увеличилось использование различных программ для общения. Оператор приводит такие данные: в 18:00 на 92% сократилось использование программы для навигации Waze и на 20% увеличилось использование мессенджера WhatsApp. После 20:30 на 413% (по сравнению с данными предыдущей недели) возросло использование программы для организации совместных видеочатов Zoom.

Конечно, не все ортодоксальные иудеи согласились с ограничениями. Полиция сообщила, что несколько синагог в Иерусалиме, а также в других городах открыли свои двери для верующих. Патрульным пришлось применять силу. Всем собравшимся были выписаны штрафы — по 500 шекелей с каждого (140 долларов).

С 6 утра 10 апреля полицейские блокпосты был сняты, но прочие ограничения остаются в силе.

Из дома выходить можно, но только на короткие прогулки (до 100 метров от места проживания), а также за покупками в продуктовые магазины и аптеки. Повсюду необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров между людьми. Минздрав напоминает о необходимости тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой.

Без крайней необходимости нельзя покидать населенные пункты, в которых вы проживаете. При выходе из дома следует иметь при себе удостоверение личности.

Работа общественного транспорта возобновится только утром в воскресенье, 12 апреля, и то не в полном объеме — 25% от обычного. Службы такси и доставки товаров на дом работают.

Работодателям рекомендовано использовать на рабочих местах не более 15% своих работников. Желательно организовывать для них развозку к месту работы и обратно домой.

Настоятельно рекомендовано появляться в общественных местах в маске, закрывающей рот и нос. Пока это только рекомендации, но с утра 12 апреля ношение маски станет обязательным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как традиционно празднуется Песах.

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