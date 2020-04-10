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Ермак нанял антикризисного менеджера: всплыли интересные детали о нем
У главы Офиса президента Андрея Ермака появился новый советник. Им стал политолог Михаил Подоляк, известный громким политическим проектом на выборах в Киеве в 2015 году.
В комментарии «Новое время» Подоляк подтвердил свое назначение, а также уточнил, что ему поручили антикризисный менеджмент в Офисе президента, в том числе в сфере информполитики.
Михаил Подоляк родился в Украине в 1972 году, но высшее образование получал в Минске и до 2004 года жил в Беларуси, работая журналистом. После депортации переехал в Украину, некоторое время был редактором сайта «Обозреватель» и политическим консультантом. Деятельность своего агентства консультант описывал как управление репутацией, репутационный менеджмент.
Широко известным политпроектом Подоляка стала избирательная кампания Сергея Думчева на выборах мэра Киева в 2015 году. Тогда Киев был заполнен агитацией с изображением носорога — символом упорства и непримиримости. Позднее Думчев признавался, что автором смелой идеи был его консультант Подоляк. Для кандидата выборы закончились с очень скромным результатом — 3,92% голосов.
Напомним, глава Офиса президента сменился 11 февраля. Вместо Андрея Богдана высокий пост занял Андрей Ермак.
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