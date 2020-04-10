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Спорт

Чемпион мира по футболу слег с коронавирусом (фото)

15:42 10 апреля 2020 114
Норман Хантер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный экс-футболист «Лидса», чемпион мира 1966 года и обладатель «бронзы» Евро-1968 в составе сборной Англии 76-летний Норман Хантер госпитализирован с коронавирусом, сообщает официальный сайт английского клуба.

«Мы можем подтвердить, что легенда «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице после положительного результата теста на COVID-19.

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им необходимое пространство в это трудное время.

Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой", — говорится в заявлении ФК «Лидс».

Норман Хантер (справа) с легендой английского футбола Джимми Гривзом

Отметим, что центральный защитник по прозвищу Цепной пес с «Элланд Роуд» провел за «Лидс» 540 матчей. В составе команды он в дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1974-м Хантер вошел в историю, став первым футболистом, получившим награду игроку года в Англии по версии коллег. В составе сборной Англии футболист провел 28 матчей, забил 2 мяча. В 1998 году его включили в список 100 лучших футболистов в истории английского первенства.

Кстати, Норман Хантер славился граничащей с грубостью жесткой манерой отбора мяча. Однажды, когда тренеру футболиста сообщили, что Хантер сломал ногу, тот спросил: «Кому?»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Паоло Мальдини выздоровел после заражения COVID-19.

Фото Getty Images

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