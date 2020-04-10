Спорт

Бывший футболист донецкого «Шахтера», мексиканский форвард Нери Кастильо, за которого донецкий клуб в 2007 году заплатил «Олимпиакосу» 20 млн евро, в интервью ESPN откровенно рассказал о переезде в Украину и поведал, почему был несчастлив в команде Мирчи Луческу.

«В то время меня не волновали деньги. Президент «Шахтера» дал мне чистый лист бумаги, чтобы я написал любую сумму, которую хочу. Такое было его желание забрать меня в свою команду.

Я вернулся в Грецию после Кубка Америки. Меня там ждали представители украинского клуба, начали разговор о деньгах. К тому моменту «Шахтер» уже договорился с «Олимпиакосом», оставалось только встретиться со мной.

Потом я поехал на Санторини, представитель «Шахтера» тоже заехал в этот отель. Позже мне сообщили, что он менеджер и хочет срочно встретиться со мной. Он прилетел на Санторини на личном самолете. Он еще раз сказал, что с «Олимпиакосом» уже есть договоренность, дело за мной.

Я сказал, что не покину «Олимпиакос», я люблю эту команду, я ключевой игрок, а моя жена беременна. После этого мне позвонил вице-президент «Олимпиакоса», сказал, что я должен прибыть в офис в течение трех дней, чтобы завершить трансфер в «Шахтер». Я почувствовал серьезное давление.

«Олимпиакос» еще никогда не зарабатывал такую большую сумму с продажи игрока. Они очень хотели продать меня, заставляли подписать. Но я все равно не рассматривал это предложение, не хотел уходить. Они даже сказали, что если я не уйду, то не буду играть шесть месяцев", — рассказал 35-летний экс-форвард сборной Мексики Нери Кастильо.

Также бывший футболист «Манчестер Сити» рассказал, как в ту пору главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу не отпустил его на похороны матери.

«Я ехал в Украину с грустью, психологически мне было тяжело, потом стало еще хуже. Сначала мне не нравилось, что было очень холодно. В том же году умерли мои отец и мать, а главный тренер Мирча Луческу даже не позволил мне поехать на их похороны. В «Шахтере» я каждый день думал, как вернуться в «Олимпиакос».

Моя ошибка состояла в том, что я думал, если буду играть плохо, то скорее уйду. Моя мать умерла 8 января 2009 года. В чемпионате был перерыв. Мой отец позвонил из Уругвая и сказал, что мать впала в кому. Я был в Греции, в тот же день 29 декабря улетел в Уругвай. 7 января я должен был прибыть в расположение «Шахтера».

Я позвонил Луческу и сказал, что моя мать умирает, попросил задержаться в Уругвае. Он не разрешил. Отец сказал, чтобы я ехал, ведь ничего не поменяется — она в коме. Я поехал в Грецию, собрал вещи и улетел в Украину. Потом отец позвонил и сказал, что мать умерла.

Я встретился с тренером и попросил разрешения поехать в Уругвай на похороны. Он не отпустил меня. Это вещи, которых люди не знают. Я не видел, как умерла моя мать, даже не попал на похороны.

Как играть за команду, в которой ты изначально не хотел быть? В то же время умер мой отец", — поведал футболист.

Напомним, что мексиканец числился в «Шахтере» с 2007 по 2011 год, но так толком не заиграл. Кроме греческого «Олимпиакоса», с которым он добыл шесть трофеев, и донецкого клуба, Кастильо за годы карьеры также выступал за «Манчестер Сити», «Днепр», «Чикаго Файр», «Арис», «Райо Вальекано», а также за мексиканские «Пачуку» и «Леон». В футболке сборной Мексики нападающий провел 21 матч, отличившись 6 голами и завоевав «бронзу» Кубка Америки.

После ухода из «Шахтера» Нери Кастильо успел поиграть за «Манчестер Сити»

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Фото Getty Images, ФК «Шахтер»

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