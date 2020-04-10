Спорт

Легендарный экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Кенни Далглиш, посвященный королевой Елизаветой II в рыцари, заразился коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 69-летнего Далглиша госпитализировали после положительного теста на COVID-19, хотя у него нет симптомов инфекции.

Отметим, что за годы звездной карьеры игрока и тренера один из лучших форвардов в истории британского футбола завоевал более 40 (!) трофеев. Достаточно вспомнить, что за период выступлений в «Ливерпуле» с 1977 по 1990 год Далглиш провел более 500 игр, а также шесть раз выиграл с клубом чемпионат Англии, три раза Кубок европейских чемпионов, Кубок Англии, четыре Кубка футбольной лиги и семь Суперкубков Англии. Кроме того, он рекордсмен по числу матчей (102) и голов (30) в футболке сборной Шотландии.

С 1985 по 1991 год, а затем с 2011 по 2012-й сэр Кенни Далглиш работал главным тренером «Ливерпуля», трижды добыв с командой «золото» чемпионата Англии.

Легенда «Ливерпуля» и принц Чарльз

Лучшие голы Кенни Далглиша

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Лидса» Норман Хартен госпитализирован с коронавирусом.

Фото ФК «Ливерпуль», PA

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