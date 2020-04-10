- 23:08 Прыжок с парашютом и страсть в бассейне: подробности самого скандального выпуска «Холостяка-10»
- 23:00 Легендарный футболист, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II, заразился коронавирусом
- 22:57 Зеленский внес изменения в положение о службе в ВСУ: ветеран АТО указал на тревожный момент
- 22:48 Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа: первые детали жуткого ЧП в Измаиле
- 22:27 В Киеве запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки горожан во время карантина
- 22:21 Комендантский час: что это такое и в каких областях его могут ввести
- 21:58 Главу ДСР Камышанского обвинили в причастности к незаконной добыче полезных ископаемых и вырубке леса
- 21:43 В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач
- 21:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)
- 21:23 Пожарные попали в огненную ловушку в Чернобыльской зоне: впечатляющие фото и видео
- 20:59 18 заключенных вскрыли вены: в российской колонии устроили бунт с пожаром
- 20:40 «Люблю готовку и дела по дому»: Настя Каменских рассказала о жизни на карантине
Легендарный футболист, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II, заразился коронавирусом (фото, видео)
Легендарный экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Кенни Далглиш, посвященный королевой Елизаветой II в рыцари, заразился коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, 69-летнего Далглиша госпитализировали после положительного теста на COVID-19, хотя у него нет симптомов инфекции.
Отметим, что за годы звездной карьеры игрока и тренера один из лучших форвардов в истории британского футбола завоевал более 40 (!) трофеев. Достаточно вспомнить, что за период выступлений в «Ливерпуле» с 1977 по 1990 год Далглиш провел более 500 игр, а также шесть раз выиграл с клубом чемпионат Англии, три раза Кубок европейских чемпионов, Кубок Англии, четыре Кубка футбольной лиги и семь Суперкубков Англии. Кроме того, он рекордсмен по числу матчей (102) и голов (30) в футболке сборной Шотландии.
С 1985 по 1991 год, а затем с 2011 по 2012-й сэр Кенни Далглиш работал главным тренером «Ливерпуля», трижды добыв с командой «золото» чемпионата Англии.
Легенда «Ливерпуля» и принц Чарльз
Лучшие голы Кенни Далглиша
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Лидса» Норман Хартен госпитализирован с коронавирусом.
Фото ФК «Ливерпуль», PA
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...