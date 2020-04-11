27.04 / 27.49 29.26 / 29.91
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Чернобыльской зоне продолжается пожар: что с радиационным фоном

10:57 11 апреля 2020 350
Пожар
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

«Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного покрова, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», — говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечено 312 человека и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды.

Читайте также: Пожарные попали в огненную ловушку в Чернобыльской зоне: впечатляющие фото и видео

«Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», — сообщили в ГСЧС.

В зоне отчуждения радиационный фон также не изменился.

Как писали «ФАКТЫ», в поджоге подозревается 27-летний житель села Раговка Полесского района. Как объяснил молодой человек полицейским, он решил сжечь мусор и сухую траву, но три небольших костра обернулись настоящим бедствием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врачи оказывают экстренную помощь больному

Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)

в Одессе охранники избили покупателя

Использовал шарф вместо маски: в Одессе охранники супермаркета избили покупателя (видео)

Фрагмент православной иконы

Лазарева суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

«Комендантский час» в Украине: в полиции сделали важное заявление

"Комендантский час" в Украине: в полиции сделали важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер