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В Чернобыльской зоне продолжается пожар: что с радиационным фоном
Пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.
«Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного покрова, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», — говорится в сообщении.
К тушению пожаров привлечено 312 человека и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды.
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«Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», — сообщили в ГСЧС.
В зоне отчуждения радиационный фон также не изменился.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?