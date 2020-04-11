Происшествия

В Чернобыльской зоне продолжается пожар: что с радиационным фоном

Пожарные продолжают тушить масштабный пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

«Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Наблюдается горение травяного покрова, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», — говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечено 312 человека и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов — 240 тонн воды.

«Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», — сообщили в ГСЧС.

В зоне отчуждения радиационный фон также не изменился.

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