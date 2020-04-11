Политика

Зеленский приехал с проверкой на Донбасс: детали и видео визита

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 апреля, ознакомился с работой палаточного городка для инфекционных больных коронавирусной болезнью 66 Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

На опубликованном ролике видно, как президенту докладывают, что в настоящее время в госпитале находятся 33 врача, из них 10 человек хирургического профиля и 23 — терапевтического.

В госпитале сообщили, что в связи с объявлением в стране карантина развернуто инфекционное отделение в палаточном городке, также работают все диагностические кабинеты, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым и травмированным, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

На территории также есть передвижная лаборатория, которая может делать 20 исследований ПЦР в день. Госпиталь функционирует с февраля 2015 года. За этот период в нем пролечено более 40 тысяч военнослужащих.

Как писали «ФАКТЫ», в Вооруженных силах Украины зарегистрировали еще три случая заболевания COVID-19, таким образом, общая цифра инфицированных военных достигла 10.

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