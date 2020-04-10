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Украина

Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов

18:53 10 апреля 2020 42
Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали еще три случая заболевания COVID-19, таким образом, общая цифра инфицированных военных достигла 10.

Как сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, одного из заболевших — военнослужащего Винницкого гарнизона — 9 апреля пришлось госпитализировать с предварительным диагнозом «пневмония», и тест на COVID-19 дал позитивный результат. При этом проведенные накануне тесты дважды не обнаруживали коронавирус. Состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

Также коронавирус подтвержден у двоих военных одной из воинских частей Мелитополя. Они с 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с инфицированным сослуживцем. Они лечатся дома, состояние их здоровья удовлетворительное.

Всего по состоянию на 7:00 10 апреля в ВСУ было известно о 7 случаях заболевания коронавирусом, а 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в армии.

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Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов

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