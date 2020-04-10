- 18:53 Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов
- 18:36 Не смогли выбраться из горящего дома: трое детей погибли страшной смертью на Киевщине
- 18:29 Внедрение без отторжений: как в Украине создают современную медицину
- 18:21 В частном «Биопарке» Одессы голодают животные
- 18:14 Тесты проводят с нарушениями: названа возможная причина отсутствия коронавируса на Николаевщине
- 18:13 «Мужик со стальными яйцами»: Усик неожиданно высказался о Лукашенко и Зеленском
- 18:07 Срочно на красную дорожку: Леся Никитюк удивила нарядом из одеяла
- 18:02 Убийство Старицкого: жене экс-министра Кожары объявили подозрение
- 17:49 ФОПам пообещали пособия на время карантина: кому положена доплата
- 17:42 ПУМБ защитит своих клиентов от мошенников
- 17:37 Запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников»: в СБУ сделали важное заявление
- 17:26 Лечение от коронавируса: Минздрав разрешил использовать новый препарат
Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов
В Вооруженных силах Украины зарегистрировали еще три случая заболевания COVID-19, таким образом, общая цифра инфицированных военных достигла 10.
Как сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, одного из заболевших — военнослужащего Винницкого гарнизона — 9 апреля пришлось госпитализировать с предварительным диагнозом «пневмония», и тест на COVID-19 дал позитивный результат. При этом проведенные накануне тесты дважды не обнаруживали коронавирус. Состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.
Также коронавирус подтвержден у двоих военных одной из воинских частей Мелитополя. Они с 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с инфицированным сослуживцем. Они лечатся дома, состояние их здоровья удовлетворительное.
Всего по состоянию на 7:00 10 апреля в ВСУ было известно о 7 случаях заболевания коронавирусом, а 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в армии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...