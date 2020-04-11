Коронавирус нашли у семимесячного ребенка на Житомирщине

Украина

В городе Коростышев Житомирской области у семимесячного ребенка подтвердили заболевание COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец.

Сначала заболел мужчина, 1976 года рождения из села Козиевка Коростышевского района. Материалы на основной тест отобраны у всех членов семьи. Круг контактных лиц установлен. Поскольку в семье проживает ребенок в возрасте 7 месяцев, мать с ребенком госпитализировали до получения результатов тестирования. Тест на коронавирус у ребенка и других членов семьи (пять человек) оказался положительным.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у двух врачей, контактировавших с семьей.

«К сожалению, у пяти членов семьи результат положительный. У двух врачей, которые контактировали с больными, также подтвердился результат», — написал Денисовец.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве за минувшие сутки, 10 апреля, COVID-19 подтвердили у 48 человек. В числе тех, чьи пробы на COVID-19 были положительными, оказались три девочки в возрасте от 3 до 15 лет и 12-летний мальчик.

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