Хроники коронавируса: главные события в мире 12 апреля (обновляется)

Мир

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает неуклонно расти каждый день. В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 12 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:52 во всем мире выявлено 1 миллион 781 тысяча 383 случая заражения коронавирусом. Скончались 108 тысяч 864 инфицированных. Выздоровели 404 тысячи 569 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 11 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 267 тысяч 950 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 50 тысяч 624 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 12 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 2 777 инфицированных COVID-19. За сутки — 266 новых случаев. Скончались 83 больных. Выздоровели 89 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 13 тысяч 584 человека.

09:39

Институт имени Роберта Коха (RKI) представил обновленные данные по пандемии в Германии. Их число достигло 120 тысяч 479 человек. За сутки добавился еще 2 821 случай. Это существенно меньше предыдущего показателя — 4 133 новых случая, зафиксированного 11 апреля. Снижение отмечается второй день подряд. Скончались в Германии за весь период пандемии 2 673 больных. За сутки зафиксировано еще 129 смертей.

07:42

Президент США Дональд Трамп обнародовал декларацию о введении режима масштабного бедствия в штате Вайоминг в связи с пандемией коронавируса. Таким образом это положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

В США выявлено 533 тысячи 115 инфицированных. Скончались 20 тысяч 580 больных.

06:21

Руководство Северной Кореи приняло резолюцию об усилении мер по борьбе с коронавирусом на национальном уровне. Пхеньян ранее неоднократно утверждал, что заболевание COVID-19 не проникло в страну. И сейчас, даже после принятия документа, власти КНДР заявили о «стабильной эпидемиологической ситуации» в республике.

06:03

Парламент Канады одобрил крупнейшую со времени Второй мировой войны программу финансовой помощи. Ее размер составляет 73 миллиарда канадских долларов (53 миллиарда долларов США). Средства нацелены на поддержку бизнеса и предназначены для покрытия 75 процентов расходов на зарплаты сотрудников.

В Канаде выявлено 23 тысячи 318 инфицированных. Скончались 653 зараженных коронавирусом.

05:07

В Китае за последние сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом нет ни одного случая с летальным исходом. В 97 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы. Причем 72 из них — это прилетевшие из Москвы китайцы! В аэропорту Шанхая положительными оказались тесты у 51 гражданина КНР, прилетевшего прямым рейсом из Москвы. Еще 21 случай выявлен в провинции Хэйлунцзян, среди китайцев, прибывших из российской столицы через Владивосток/

02:30

Папа Римский Франциск отслужил Пасхальную мессу в Ватикане. На протяжении всей Страстной недели понтифик делал это без прихожан.

Фото Getty Images

Главная месса не стала исключением.

02:05

Американский миллиардер Билл Гейтс призвал правительства стран G20 выделить больше средств на разработку вакцины против коронавируса. Гейтс считает, что Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) нуждается сегодня в сумме не менее 2 миллиардов долларов.

Читайте в «ФАКТАХ»: Из-за коронавируса Украину и другие развивающиеся страны ждет катастрофа, — Билл Гейтс

01:17

Главный санитарный врач Москвы запретил проводить службы с прихожанами в храмах Русской православной церкви в российской столице и Подмосковье. Запрет действует с 13 по 19 апреля включительно, то есть и на саму Пасху.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть все московские кладбища для посещений до конца действия режима повышенной готовности. Доступ на их территорию открыт только для похоронных процессий.

Москва — не единственный регион в России, где ведены подобные жесткие меры. Главный санитарный врач по республике Коми запретил религиозным организациям в регионе с 12 по 30 апреля проводить массовые мероприятия и пускать прихожан в свои помещения.

00:34

С 12 апреля в Болгарии необходимо надевать маски или закрывать рот и нос иным способом во всех общественных местах. Распоряжение властей действует до 26 апреля. По официальным данным, коронавирус в Болгарии выявлен у 669 человек, 28 больных скончались.

В обзоре за 11 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19, обогнав Италию. Беларусь отказалась покупать тесты на коронавирус у России. Кроме того, в материале дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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