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Жена скончавшегося 25-летнего хоккеиста НХЛ поразила сеть снимком с мертвым мужем (фото)
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв, который впал в кому после кровоизлияния в мозг 6 апреля, так и не пришел в себя после операции по удалению коллоидной кисты и умер в одной из больниц Торонто.
Убитая горем супруга 25-летнего хоккеиста Эмили Кейв обратилась к покойному мужу в Instagram, сопроводив пост совместным снимком после его смерти. Пара поженилась прошлым летом…
«Моему лучшему другу и любви всей моей жизни, Колби. Мое сердце разбито. Уровень физической, психологической и эмоциональной боли, который я чувствую, когда думаю о том, что никогда больше не увижу, не прикоснусь к тебе, невыносим. Ты всегда будешь моим героем, самым величайшим, что случалось со мной.
Я не могла представить, что стану вдовой до нашей первой годовщины свадьбы. Несмотря на то, что каждая клеточка моего тела потеряна без тебя, я обещаю и дальше гордиться тобой. Ты был лучшим другом, мужем, и как же я хотела видеть тебя папой.
Скоро увидимся, Колби. Ты будешь на небесах и встретишь меня теплым поцелуем. Ты будешь со мной на каждом шагу. Я не хочу прекращать писать так же, как я не хочу прекращать держать тебя сегодня утром в больнице. Ты для меня все. Ты всегда будешь жить в моем сердце", — написала Эмили Кейв.
Отметим, что Кейв выступал за «Эдмонтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу. Также в НХЛ центрфорвард играл в составе «Бостона».
Нападающий Колби Кейв играл в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь нападающего клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда родилась мертвой.
Фото Instagram
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