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Спорт

Жертва рекламы: футболист неожиданно попал в ловушку во время матча (видео)

12:13 12 апреля 2020 340
Артем Сердюк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Курьезный эпизод произошел во время поединка 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Слуцком» и «Витебском» (1:1). Уже в компенсированное арбитром время российский форвард хозяев Артем Сердюк, пытаясь достать мяч, выбежал за лицевую линию и врезался в рекламный щит. 30-летний футболист на скорости успел лишь выставить ногу и пробил щит. Благо, обошлось без травм. Хотя Сердюку понадобилось некоторое время, чтобы достать ногу и продолжить игру.

Напомним, что Беларусь — единственная страна в Европе, продолжающая футбольные состязания во время пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Игорь Харатин во время карантина поразил сеть меткостью.

Фото ФК «Слуцк»

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