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Жертва рекламы: футболист неожиданно попал в ловушку во время матча (видео)
Курьезный эпизод произошел во время поединка 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Слуцком» и «Витебском» (1:1). Уже в компенсированное арбитром время российский форвард хозяев Артем Сердюк, пытаясь достать мяч, выбежал за лицевую линию и врезался в рекламный щит. 30-летний футболист на скорости успел лишь выставить ногу и пробил щит. Благо, обошлось без травм. Хотя Сердюку понадобилось некоторое время, чтобы достать ногу и продолжить игру.
Напомним, что Беларусь — единственная страна в Европе, продолжающая футбольные состязания во время пандемии коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Игорь Харатин во время карантина поразил сеть меткостью.
Фото ФК «Слуцк»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..