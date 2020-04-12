Шоу-бизнес

Татьяна Буланова срочно госпитализирована: что с ней

Популярная российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем, у нее подозревают инсульт.

Друг певицы Артем Анчуков рассказал о ее состоянии. Он отметил, что Татьяна в сознании, говорила с ним по телефону и писала смс, однако пока она находится в реанимации.

«Я также, как и все ее друзья и поклонники очень взволнован. Но знаю, что сейчас она, слава Богу, в сознании. В настоящее время она находится в больнице. Она на связи», — сказал Анчуков.

По его словам, Татьяна в последнее время очень много работала, но никогда не жаловалась на здоровье.

«Да, бывало, что у нее поднималось давление. Наверное, такое случается у любого человека, у которого такой напряженный и сумасшедший гастрольный график», — рассказал Артем и попросил всех помолиться за ее здоровье.

Сама Буланова позже прокомментировала свое состояние. «Уже все хорошо», — лишь сказала она. Пока певица проходит дополнительные обследования.

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