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Больную Надежду Бабкину изолировали в отдельном боксе
У российской певицы Надежды Бабкиной, госпитализированной с обширной пневмонией, развились серьезные осложнения. 70-летняя артистка находится в медикаментозной комме на искусственной вентиляции легких. Ее состояние тяжелое. Бабкину изолировали от всех в отдельном боксе, к ней никого не пускают. Хотя представители артистки официально заявили, что коронавируса у нее нет.
«Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели. Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда врачи заходят в облачении, похожем на скафандр», — цитирует «Антенна» представителя артистки Александра Велора.
Он также добавил, что в начале апреля Бабкина лежала в больнице, общалась по телефону, много читала и просила не сообщать прессе о госпитализации. Не хотела, чтобы ее жалели.
«Здоровье у нее давно подзапущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики. В театре выдался насыщенный сезон. Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы. Она сама об этом нам говорила… В таком возрасте иммунитет уже дает сбои», — добавил Велор.
Напомним, Надежда Бабкина могла заразиться от Льва Лещенко, или же подхватить вирус в США.
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