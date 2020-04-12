- 14:47 Мать футболиста Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом
- 14:45 Хроники коронавируса: главные события в мире 12 апреля (обновляется)
- 14:32 Жители зараженных коронавирусом Черновцов предпочли карантину службу в церкви
- 14:29 СМИ сообщили о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры
- 14:06 Самая сексуальная футболистка мира тренируется с гирей, будучи на 9-м месяце беременности: впечатляющее видео
- 13:49 Чаще болеют женщины в возрасте 50+: в Минздраве подробно рассказали о COVID-19 в Украине
- 13:44 Донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения
- 13:44 В Москве женщина 15 минут удерживала за руки выпавшего из окна пьяного приятеля
- 13:19 Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за создание вакцины против COVID-19
- 13:12 Татьяна Буланова срочно госпитализирована: что с ней
- 13:07 Украинский врач в Италии: "Здесь становится страшно за то, как мы справимся с коронавирусом дома"
- 13:02 Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Луганщине: один боец ВСУ погиб
Мать футболиста Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом (фото)
Мать знаменитого футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает UOL. Фотоподтверждение 52-летняя Гонсалвес выложила в своем Instagram. «Необъяснимое невозможно объяснить», — гласит подпись к посту.
Сын оперативно отреагировал на снимок, оставив комментарий под публикацией. «Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал Неймар.
Кстати, 22-летний Рамос, который может стать отчимом Неймара, на шесть лет моложе бразильца. Известно, что Тьяго — член киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.
Сообщается, что между Рамосом и Неймаром сложились приятельские отношения. В феврале Тьяго даже присутствовал на праздновании 28-летия бразильца.
Отметим, что родители Неймара, который в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», развелись в 2008-м.
Неймар с отцом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с Неймара сняли все обвинения в изнасиловании.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...