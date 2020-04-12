Мать футболиста Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом (фото)

Спорт

Мать знаменитого футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, сообщает UOL. Фотоподтверждение 52-летняя Гонсалвес выложила в своем Instagram. «Необъяснимое невозможно объяснить», — гласит подпись к посту.

Сын оперативно отреагировал на снимок, оставив комментарий под публикацией. «Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал Неймар.

Кстати, 22-летний Рамос, который может стать отчимом Неймара, на шесть лет моложе бразильца. Известно, что Тьяго — член киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Сообщается, что между Рамосом и Неймаром сложились приятельские отношения. В феврале Тьяго даже присутствовал на праздновании 28-летия бразильца.

Отметим, что родители Неймара, который в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ», развелись в 2008-м.

Неймар с отцом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с Неймара сняли все обвинения в изнасиловании.

Фото Instagram





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