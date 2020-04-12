27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Послание Папы Римского "Городу и миру": что Франциск пожелал Украине

16:04 12 апреля 2020 157
Папа Франциск
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Обращаясь с традиционным пасхальным посланием к «Городу и миру» (Urbi et Orbi), глава Католической церкви Франциск вспомнил об Украине и пожелал «прекращения страданий населения восточных регионов Украины». Стоя перед главным престолом базилики Святого Петра, папа призвал мир отбросить «равнодушие, эгоизм, разделения и забвения».

«Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей», — призвал он.

В своем послании папа Франциск прежде вспомнил о тех, кто больше всего пострадал во время пандемии Covid-19 — «больных, умерших и их семьи, которые оплакивают потерю родных, с которыми во многих случаях даже не смогли попрощаться».

«Многие люди празднуют эту Пасху в одиночестве, оплакивая умерших и терпя многие испытания, обусловленные пандемией — от физических страданий до экономических проблем», — сказал он.

Понтифик попросил Господа дать «силы и надежды врачам и медицинскому персоналу, которые повсюду олицетворяют заботу и любовь к ближнему до последнего остатка и очень часто жертвуют собственным здоровьем».

Папа Франциск также поблагодарил работников социальной защиты населения, правоохранителей и военных и призвал помнить о бедных, беженцах и бездомных.

«Позаботимся для них о самых необходимых вещах, которые сейчас трудно найти в связи с закрытием многих предприятий, а также о лекарствах и предоставлении им необходимого медицинского ухода», — заявил понтифик.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на католическое Благовещение папа римский призвал всех христиан помолиться в полдень за избавление мира от пандемии коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар

Под Ровно горит монастырь, с огнем борются десятки пожарных (фото)

погода

В понедельник +22, во вторник — мокрый снег: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

коронавирус

Ключевую роль в распространении коронавируса играют медучреждения, — профессор Екатерина Амосова

Свято-Воскресенский монастырь

Коронавирус обнаружили в монастыре под Одессой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер