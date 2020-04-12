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Послание Папы Римского "Городу и миру": что Франциск пожелал Украине
Обращаясь с традиционным пасхальным посланием к «Городу и миру» (Urbi et Orbi), глава Католической церкви Франциск вспомнил об Украине и пожелал «прекращения страданий населения восточных регионов Украины». Стоя перед главным престолом базилики Святого Петра, папа призвал мир отбросить «равнодушие, эгоизм, разделения и забвения».
«Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей», — призвал он.
В своем послании папа Франциск прежде вспомнил о тех, кто больше всего пострадал во время пандемии Covid-19 — «больных, умерших и их семьи, которые оплакивают потерю родных, с которыми во многих случаях даже не смогли попрощаться».
«Многие люди празднуют эту Пасху в одиночестве, оплакивая умерших и терпя многие испытания, обусловленные пандемией — от физических страданий до экономических проблем», — сказал он.
Понтифик попросил Господа дать «силы и надежды врачам и медицинскому персоналу, которые повсюду олицетворяют заботу и любовь к ближнему до последнего остатка и очень часто жертвуют собственным здоровьем».
Папа Франциск также поблагодарил работников социальной защиты населения, правоохранителей и военных и призвал помнить о бедных, беженцах и бездомных.
«Позаботимся для них о самых необходимых вещах, которые сейчас трудно найти в связи с закрытием многих предприятий, а также о лекарствах и предоставлении им необходимого медицинского ухода», — заявил понтифик.
Как писали «ФАКТЫ», ранее на католическое Благовещение папа римский призвал всех христиан помолиться в полдень за избавление мира от пандемии коронавируса.
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