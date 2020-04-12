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В понедельник +22, во вторник — мокрый снег: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
После солнечного Вербного воскресенья в Украину придет похолодание. 13 апреля в большинстве областей еще сохранится тепло до +15−22 градусов, но усилится ветер. Синоптики предупреждают о порывах до 20 метров в секунду. В западных регионах пройдут небольшие дожди.
В ночь на 14 апреля вернутся заморозки, на Левобережье ожидается до -5°. Погоду днем будет определять холодный атмосферный фронт. В южных и юго-восточных областях ожидаются дожди, а на остальной территории — дождь с мокрым снегом. На высокогорье Ивано-Франковской области очень вероятно схождение лавин.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, потепление возможно лишь с 16 апреля, но высоких температур пока не ожидается, на мощное тепло рассчитывать не стоит.
Народные синоптики, рассказали «ФАКТАМ», какой погоды ждать на Пасху. Об этом в эксклюзивном материале «По ночам заморозки, а днем плюс 20: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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