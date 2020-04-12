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В Закарпатье завели дело на врача из-за смертельного случая заражения COVID-19: что произошло
В Закарпатье прокуратура взялась за расследование скандала в Иршавской районной больнице. Врачи анонимно пожаловались в СМИ, что руководство медучреждения не захотело портить статистику по больнице и утаило заражение одной из пациенток коронавирусом.
Диагноз COVID-19 у пациентки в Иршаве подтвердился посмертно. Медицинское заключение о причинах смерти кто-то из медработников опубликовал в интернете. Теперь полиция Иршавы должна проверить, действительно ли диагноз скрывали умышленно и нет ли в действиях больницы преступной халатности, способствовавшей распространению коронавирусной инфекции.
Автор анонимного сообщения, назвавшийся сотрудником больницы, рассказал и о других скандальных подробностях. Так, утверждалось, что больную женщину в Иршаве положили в кардиологическое отделение, в палату к пациентке после операции. Соседка по палате заразилась и переведена в больницу в Ужгороде. А медперсоналу в Иршаве, несмотря на рекомендации Минздрава, запретили надевать маски и перчатки. Попытку использовать средства защиты руководство больницы высмеяло и назвало «маски-шоу».
Пока что случай расследуется как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст. 325 УК Украины).
Напомним, в Закарпатье, по последним данным, диагноз COVID-19 подтвержден у 82 человек. Трое заболевших выздоровели, четверо скончались.
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