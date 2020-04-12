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На Николаевщине власти "изолировали" село, где обнаружили первых в области зараженных коронавирусом (фото)
В Николаевской области после выявления первых больных с коронавирусом было решено изолировать село Вороновка в Вознесенском районе. Чтобы жители села не распространяли инфекцию, были перекопаны грунтовые дороги к соседнему селу Таборовка и выезд на Еланецкую трассу.
На подъездах к Вороновке организован круглосуточный полицейский пост. Там дежурят врач и работники райуправления Госпродпотребслужбы. Проезжающим мимо меряют температуру и проводят дезинфекцию транспорта.
Николаевская область длительное время отчитывалась об отсутствии больных коронавирусом. После визита в регион главного санитарного врача были обнаружены двое первых заболевших в селе Вороновка. Среди лиц, контактировавших с заболевшими, 12 апреля выявлены еще двое человек с COVID-19. Эти двое пересекались с заболевшими на религиозных служениях, на время карантина организованных на дому. Один больной проживает в Вороновке, второй — в райцентре Вознесенск.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Минздраве подтвердили диагноз COVID-19 2777 жителям Украины.
Фото Миколаївська обласна державна адміністрація/Facebook
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