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Умер легендарный экс-вратарь «Челси» по прозвищу Кот (фото, видео)
Чемпион мира по футболу, легендарный экс-голкипер «Челси» Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни, сообщил лондонский клуб.
За годы карьеры вратарь по прозвищу Кот провел за «Челси» 729 матчей и занимает второе место в списке рекордсменов клуба по числу матчей в составе «аристократов», уступая только Рону Харрису (795 игр). В составе синих Бонетти выиграл Кубок лиги-1964/1965, Кубок Англии-1969/1970 и Кубок обладателей кубков-19 070/1971.
Во вратарском свитере «Челси» Питер провел 729 поединков
За сборную Англии Бонетти провел 7 матчей и был дублером Гордона Бэнкса на победном для англичан чемпионате мира 1966 года. Правда, свою чемпионскую медаль Питер получил из рук премьер-министра Великобритании Гордона Брауна лишь в 2009 году.
Золотую медаль ЧМ-1966 Бонетти вручили лишь в 2009 году
April 12, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.
Фото ФК «Челси»
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