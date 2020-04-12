Умер легендарный экс-вратарь «Челси» по прозвищу Кот (фото, видео)

Спорт

Чемпион мира по футболу, легендарный экс-голкипер «Челси» Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни, сообщил лондонский клуб.

За годы карьеры вратарь по прозвищу Кот провел за «Челси» 729 матчей и занимает второе место в списке рекордсменов клуба по числу матчей в составе «аристократов», уступая только Рону Харрису (795 игр). В составе синих Бонетти выиграл Кубок лиги-1964/1965, Кубок Англии-1969/1970 и Кубок обладателей кубков-19 070/1971.

Во вратарском свитере «Челси» Питер провел 729 поединков

За сборную Англии Бонетти провел 7 матчей и был дублером Гордона Бэнкса на победном для англичан чемпионате мира 1966 года. Правда, свою чемпионскую медаль Питер получил из рук премьер-министра Великобритании Гордона Брауна лишь в 2009 году.

Золотую медаль ЧМ-1966 Бонетти вручили лишь в 2009 году

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.

Фото ФК «Челси»

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