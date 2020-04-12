Происшествия

На пепелище в селе на Кировоградщине нашли мертвыми троих детей (фото)

Пожарным не удалось предотвратить трагедию в селе Костомаровка Кировоградской области. 12 апреля на пожаре в селе погибли трое детей — пятилетний, трехлетний и малыш 2019 года рождения.

Сигнал о горящем доме в Костомаровке пожарные получили в 13.32, на место была направлена пожарная машина из райцентра Бобринец. Спустя час пожар был локализован, а еще через полтора часа полностью потушен. Исследуя место пожара, спасатели обнаружили в одной из комнат тела детей. Малыши были оставлены без взрослых и не смогли самостоятельно выбраться из здания.

По какой причине возник пожар, должно выяснить следствие. Похожий случай в Одесской области показал, что к трагедии могла привести неправильная эксплуатация печного отопления.

Напомним, в Киевской области 10 апреля в горящем доме также погибли трое детей. Почему несовершеннолетние остались дома одни, выясняется.

Фото kr.dsns.gov.ua

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