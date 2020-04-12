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Пасха-2020: прямая трансляция концерта знаменитого тенора Андреа Бочелли в Миланском соборе (видео)

19:16 12 апреля 2020 1706
Андреа Бочелли в Миланском соборе
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 12 апреля, в день празднования Пасхи христианами западного обряда в Миланском соборе состоится выступление всемирно известного певца Андреа Бочелли. Итальянский тенор исполнит религиозные гимны.

Видеотрансляцию этого необычного концерта можно увидеть в прямом эфире.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Бочелли сказал, что его выступление станет молитвой за Милан и за весь мир в этот трагический и тревожный период, когда почти все страны охвачены пандемией коронавируса.

Андреа Бочелли 61 год. Он пел на главных оперных сценах Италии, США и других стран. Является популяризатором классической музыки и итальянских народных песен. Записал 15 сольных альбомов. Кроме того, были выпущены записи девяти опер, в которых он исполнял главные партии. Его диски разошлись по всему миру тиражом более 90 миллионов экземпляров.

Андреа родился с очень слабым зрением, а в 12 лет совершено ослеп, получив травму во время игры в футбол. Ему сделали несколько операций, но вернуть зрение не удалось. Это не помешало Бочелли сделать блестящую карьеру певца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о планах популярной южнокорейской группы BTS устроить для армии своих поклонников серию онлайн-концертов.

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