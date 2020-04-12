Мир

Россия отказала соратнику боевика "Моторолы" в политическом убежище и выдала его Казахстану

Бывший боевик террористической «ДНР» Евгений Щербак пытался осесть в России, но получил отказ в политическом убежище. 12 апреля наемника выдворили из Челябинской области в Казахстан, а там ему грозит уголовное преследование.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», Щербак родился в Казахстане и является гражданином этой страны. После начала российской агрессии на Донбассе наемник примкнул к боевикам «ДНР», числился в батальоне «Спарта» Арсения Павлова («Моторолы») и в батальоне «Бэтмен». Позднее сбежал в Россию в Челябинскую область.

В базе «Чистилище» сайта «Миротворец» Щербак числится с апреля 2015 года как иностранный наемник.

Напомним, ранее бывшие сотрудники «МГБ» террористической «ДНР» столкнулись с тем, что их не пускают в Россию и возвращают в Донецк.

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