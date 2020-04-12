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В Индонезии проснулся вулкан Кракатау: впечатляющее видео

22:47 12 апреля 2020 246
кракатау
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Индонезии проснулся вулкан Кракатау. Мощное извержение жители заметили вечером 10 апреля. В течение минуты можно было наблюдать 200-метровый столб из дыма и пепла. Полчаса спустя последовало второе извержение: огненный столб был вдвое выше (до 500 метров), а вулкан был активен около получаса.

Вместе с Кракатау 10 апреля активизировались еще три вулкана — Керинчи на острове Суматра, а также Семеру и Мерапи на острове Ява. Вулканологи говорят, что активность вулканов не связана друг с другом — под каждым из них собственная магматическая камера.

После того, как стало известно о проснувшемся Кракатау, многие жители побережья предпочли временно эвакуироваться. Но на этот раз извержение вулкана не привело к каким-либо бедствиям.

В 2018 году в Индонезии за извержением вулкана последовало цунами. Вследствие стихийного бедствия погибли 437 человек и тысячи были ранены.

Напомним, на острове Сицилия осенью 2019 года наблюдали извержение вулкана Этна, а на Филиппинах в январе 2020 года проснулся вулкан Тааль, «спавший» более сорока лет.

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