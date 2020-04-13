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Украина

В Минздраве рассказали, когда коронавирус доведет медицинскую систему Украины до коллапса

8:18 13 апреля 2020 691
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Крах медицины в Украине возможен, когда коронавирусная болезнь COVID-19 охватит 10 и более процентов населения. Есть шанс, что этого апокалиптического сценария удастся избежать. По прогнозам, во время нынешней вспышки заразятся двое человек из ста, и с таким потоком система здравоохранения справится. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Оптимистичный сценарий предусматривает, что в Украине число больных не будет исчисляться миллионами. «Идем по сценарию, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. По нашим расчетам, при 2% наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии», — заявил Ляшко в интервью Lb.ua.

При этом главный санитарный врач предупредил, что в ближайшие дни число выявленных заболевших резко возрастет. Связано это не с новыми заражениями, а с большей доступностью тестов. «Мы тестируем всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц», — подытожил он.

Напомним, по состоянию на 12 апреля в Украине подтверждены 2777 случаев заражения. Каждые сутки добавляется более двухсот выявленных случаев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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