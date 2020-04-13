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Украина

Кандидатов не много: стало известно, кто может занять кресло министра энергетики

9:22 13 апреля 2020 167
Кабмин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как на рассмотрение парламента так и не вынесли кандидатуру Ольги Богуславец на пост министра энергетики и защиты окружающей среды (занимала пост руководителя директората энергетических рынков Минэнеругля), в СМИ появилась информация о еще двух возможных претендентах на министерское кресло.

Как сообщают «Українські новини», речь идет о первом заместителе гендиректора «Укртранснафты» Андрее Пасишнике и заместителе главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Олеге Семинском (мажоритарщик из Черниговской области, фракция «Слуга народа»).

Олег Семинский

Андрей Пасишник

Ссылаясь на собственные источники, издание отмечает, что экс-министр энергетики Иван Плачков, которого прочили на министерский пост в правительстве Дениса Шмыгаля, и бывший вице-премьер Олег Дубина проходили собеседование в Офисе президента, но на сегодняшний день в списке кандидатов не значатся.

Также сообщается, что вряд ли вопрос о назначении министра Рада будет рассматривать в понедельник, 13 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании парламента 13 апреля народным депутатам Украины предложат утвердить правки в госбюджет на 2020 год.

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