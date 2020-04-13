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На пляже "Ланжерон" в Одессе во время карантина застряло авто: сеть возмутило фото
В Одессе на пляже «Ланжерон» застрял автомобиль. Владелец по непонятным причинам решил, что машина на пляже — это не нарушение правил. Из песчаной ловушки автомобиль помогли вытянуть участники городского автосообщества.
Блогер Sergey Zoof предложил для подобных любителей отдыха у воды учредить особую премию.
Пользователи соцсетей согласны, что таким водителям нужно не помогать, а вызывать полицию.
Безнаказанность чревата тем, что число любителей прокатиться на авто по пляжу будет только расти.
Напомним, в Киеве водитель-нарушитель поплатился за наглое поведение на дороге, застряв на трамвайных рельсах. А в Николаеве автовладельца, припарковавшегося посреди тротуара, проучили, залив выхлопную трубу машины монтажной пеной.
Фото Sergey Zoof/Facebook
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!